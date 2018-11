Schramberg Papierkunst aus dem 18. Jahrhundert

Schramberg. Die "Schweizer’sche Weihnachtskrippe" ist die wertvollste bisher in Schramberg bekannt gewordene Weihnachtskrippe, die Teil einer so genannten Jahreskrippe ist. Sie wurde 2016 bei der Auflösung des Nachlasses von Hans-Joachim Schweizer (1930 bis 2015) entdeckt und von seiner Familie dem Stadtmuseum geschenkt. In einer alten Pappschachtel auf dem Speicher des Gebäudes Hauptstraße 34 ("Eisen-Schweizer") hatte die umfangreiche Papierkrippe aus dem späten 18. Jahrhundert die Zeiten überdauert. Die Jahreszeitenkrippe besteht aus insgesamt 296 Figuren, Pflanzen, Tieren, Geräten und Kulissen mit Bibelszenen aus dem Alten und Neuen Testament.

Sie wurde mit großer Kunstfertigkeit von Hand gemalt. An der Entstehung der Jahreskrippe waren mehrere bislang noch unbekannte Künstler beteiligt. Ein Teil stammt jedoch offensichtlich aus der Umgebung der bayrisch-schwäbischen Krippenhauptstadt Augsburg, da der dafür als Material verwendete Papierabfall aus diesem Raum stammt. Das Ensemble gehört zu den ältesten in Süddeutschland erhalten gebliebenen Papierkrippen aus dem Spätbarock.

Ehrenamtliche Mitarbeiter