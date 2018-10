Schramberg Pächter gibt nach einer Saison auf

Sechs Tage in der Woche hatte Roming in der vergangenen Saison geöffnet, montags war Ruhetag. Sehr viele Gäste seien Touristen gewesen, die auch in Schramberg übernachtet hätten, so die Info von Roming.

Woran es gelegen hat, dass die Besucher nicht so zahlreich wie erhofft kamen, sei "nicht ganz einfach" zu erklären. Ein Grund seien bestimmt die heißen Temperaturen gewesen, meint Rebmann.

Kurzer Rückblick: Im März 2017 fassten Ortschaftsrat und Gemeinderat den Beschluss, die Minigolf- durch eine Spielegolfanlage zu ersetzen. Die feierliche Eröffnung fand im vergangenen Jahr Ende August statt. Es wurden 152 000 Euro investiert.

Kurz vor der Eröffnung fiel der Pächter durch eine Erkrankung aus. Die städtische Abteilung Kultur, Tourismus und Eventmarketing managte mit Unterstützung bürgerschaftlich Tätiger kurzerhand den Betrieb der Anlage und die Bewirtschaftung des Kiosks.

Jetzt geht die Pächter-Suche erneut los.