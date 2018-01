Schramberg Oswald Fader ist seit 65 Jahren dabei

Kassierer Bernd Pfundstein konnte in seinem ersten Amtsjahr einen erfreulichen Jahresüberschuss ausweisen, trotz hoher Investitionen in zwei neue Radballmaschinen und Trikots. Auch sei die bei der vergangenen Hauptversammlung beschlossene Rückzahlung des Eigenanteils an Radballmaschinen an die jeweiligen Spieler in voller Höhe erfolgt, erläuterte der Schatzmeister. Von der Kassenprüfung erhielt Pfundstein ein großes Lob.

Durchschnittsalter liegt bei 43,2 Jahren

Bei den Mitgliederzahlen ist der RV Edelweiß mit aktuell 196 Mitgliedern wieder unter die 200-er Marke gerutscht. In der Statistik von Vize-Präsident Tobias Pfundstein waren hierfür fünf Austritte und zwei Todesfälle verantwortlich. Dem gegenüber standen zwei Neueintritte von Hermann Moosmann und Christine Seckinger (jeweils passiv). 85 aktive Mitglieder sind älter als 18 Jahre (43 Prozent), der Anteil der aktiven Schüler und Jugend bis 18 Jahre macht einen Anteil von 16 Prozent aus. Das durchschnittliche Mitgliedsalter liegt bei 43,2 Jahren, die statistisch gesehen 22 Jahre lang dem RVE die Treue halten. Am längsten und seit 65 Jahren dabei ist Oswald Fader, mit 85 Jahren gleichzeitig auch ältestes Mitglied.

Bei den Neuwahlen wurden zweiter Präsident Tobias Pfundstein, Wirtschafter Klaus Hug, Pressewart Lukas Oehler, Radball-Fachwart Manuel Ehrmann, zweiter Kassierer Daniel Pfundstein, AOK-Radtreff-Leiterin Luzia Rapp, Inventarverwalter Oswald Fader Junior, Kassenprüfer Michael Seidel sowie die Beisitzer Martin Trost und Joachim Broghammer im Amt für weitere zwei Jahre bestätigt.