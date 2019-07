Schramberg Ortschaftsrat zeigt Lutz Strobel rote Karte

Beim Tagesordnungspunkt sechs der Sitzung – "Vorschlag für die Wahl des Ortsvorstehers" – wurde es spannend. Trotz der Turbulenzen der vergangenen Wochen hatte Lutz Strobel wieder seinen Hut in den Ring geworfen, war aber bei der Sitzung nicht vor Ort. Die Sitzungsleitung hatte anstelle von Strobel dessen Stellvertreter Thomas Ernst inne. Nach der "Leserbrief-Affäre" hatte Oberbürgermeister Thomas Herzog ein disziplinarisches Verfahren gegen Strobel angekündigt. Vor der Wahl des Ortschaftsrats tat sich in dieser Hinsicht aber nichts.

Nun also war das Tennenbronner Gremium am Zug. Für Strobel stimmten bei der Wahl lediglich zwei Ortschaftsräte, acht sprachen sich gegen ihn aus – in geheimer Wahl übrigens, was sehr selten vorkommt.

Patrick Fleig verlas eine Begründung: Der Ortschaftsrat habe mittlerweile eine sehr kritische Haltung gegenüber Strobel. Das Unverständnis der Bürger hierüber sei nachvollziehbar, da Strobel Bürgernähe besitze, deren Anliegen ernst nehme und sich so hohes Ansehen erarbeitet habe.