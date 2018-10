Schramberg Optimierte Kommunikation in Bild und Text

Den etwas kryptischen Firmennamen "sptmbr" haben die beiden aus dem Monatsnamen "September" abgeleitet. "Wir haben einfach die e’s weggelassen, das ist besser für die Internet-Domain", erläutert King dem Oberbürgermeister. Sptmbr definiert sich als "Designagentur für ganzheitliche Markenberatung und Markenkommunikation". Die Kunden kommen schwerpunktmäßig aus Baden-Württemberg bis kurz hinter der Schweizer Grenze.

In der Schramberger Region zählen zum Beispiel die Uhrenmanufaktur Lehmann, Schneider Schreibgeräte in Tennenbronn oder die Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn dazu. Dort haben Sie an 37 Tagen über 58 000 Fotos geschossen, davon 2185 bearbeitet darunter 160 Porträts. Auch ein Video mit elf Interviews wurde an acht Drehtagen erstellt. Und für Schneider Schreibgeräte zum Beispiel haben sie den "Styleguide" (Gestaltungsrichtlinien) für das Personalmarketing erarbeitet, der unter anderem dafür sorgt, dass Stellenanzeigen zum Blickfang werden.

Beide ergänzen sich gut bei den Kundenprojekten: Nadja Öhler ist Mediengestalterin für die Bereiche Digital und Print, Matthias King ist Mediengestalter für die Bereiche Bild und Ton. Die Foto-Shootings macht er im Studio oder bei den Kunden vor Ort. "Ich versuche immer, den fotografierten Menschen das Gefühl zu geben, dass wir gar nicht da sind", erklärt King. Ihn kennt man auch vom Rande vieler öffentlicher Veranstaltungen, bei denen er sich um Licht und Ton kümmert.