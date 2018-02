Schramberg Optimale Bedingungen auf der Piste

Wie in jedem Jahr wurde von der SMV des Gymnasium eine Skiausfahrt unter der Leitung von Felix Noack organisiert. In diesem Jahr hieß es für 53 Schüler am Freitagnachmittag, in Richtung Innsbruck aufzubrechen. Untergebracht war die Gruppe im Hotel Olympia im Axamer Lizum, das direkt an das Skigebiet angeschlossen ist. Nach einer entspannten Busfahrt konnten die Skifahrer erst einmal ein leckeres Abendessen genießen, bevor es darum ging, den schwer beladenen Bus auszuräumen und sich in den Zimmern einzurichten. Voller Vorfreude auf den nächsten Tag ließ die Gruppe ihren Abend mit Spielen und Musik ausklingen.

Am nächsten Morgen hieß es schon früh aufzustehen, um nach einem gemeinsamen Frühstück die Skipässe entgegenzunehmen. Bei optimalem Wetter, tollem Schnee und strahlend blauem Himmel durften die Schüler das Skigebiet erkunden. Das Wetter und die gut präparierten Pisten ausnutzend, trafen sich die Wintersportler mittags im Panoramarestaurant Hoadl Haus und entspannten bei wunderschöner Aussicht auf der Sonnenterrasse. Die optimalen Bedingungen ausschöpfend machten sich die Schramberger Skifahrer wieder auf die Pisten, um mit der letzten Bergfahrt jede Sekunde zu genießen.

Der Abend wurde mit einem Abendessen im Hotel und anschließendem Beisammensein in der Alm Bar verbracht. Wer noch nicht genug Bewegung hatte, traf sich im gemütlichen Aufenthaltsraum des Hotels, um bei Tischtennis die Gemeinschaft zu genießen.