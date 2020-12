Schramberg Oliver Porsch wendet sich an Eltern

Die Schüler der Klassen 8 bis 12 bleiben, so die Vorgabe, komplett zu Hause und erhalten Fernunterricht nach Stundenplan mit der Ausnahme des Sportunterrichts. Der Fernunterricht soll im Rahmen des regulären Stundenplans stattfinden – weitestgehend mit dem Videotool "Big Blue Button".

Damit die Kollegen, die sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht aktiv sind, genügend Zeit zum Übergang und zur Vorbereitung der Konferenzen haben, werde die Stundendauer auf 30 Minuten reduziert. Ein weiterer Grund hierfür sei, dass die Schüler nicht so lange Bildschirmphasen haben. "Einen detaillierten Zeitplan werden wir rechtzeitig bekannt geben." Zur vorgegebenen Zeit hätten sich die Schüler dann zur Videokonferenz einzufinden – dann werde in "Echtzeit" der Unterricht stattfinden. "Dieser kann dann natürlich unterschiedliche Formen annehmen, von der Lehrerpräsentation bis hin zu virtuellen Gruppenarbeiten ist vieles denkbar", so Porsch. Für alle Klassen 5 bis 12 ende der Unterricht am Dienstag nach der fünften Stunde, AGs fänden an beiden Tagen nicht statt.

Neue Quarantänedauer

Auch auf die leicht veränderten Regelungen zur Dauer einer Quarantäne geht Porsch ein: "Sollte ein Schüler im schulischen Kontext Kontakt zu einer positiv getesteten Person aus der eigenen Klasse (Lerngruppe) oder Kursstufe Kontakt haben, dann gilt eine vom Gesundheitsamt veranlasste Quarantäne nur noch für zehn Tage ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person." Die Quarantäne könne frühestens ab dem fünften Tag mittels eines PCR- oder Antigentests, der negativ ausfällt, beendet werden.

Kreative Ideen

I m neuen Jahr dann, fährt der Schulleiter fort, solle mit der Umsetzung der Baumaßnahmen an der Schule begonnen werden. "Aus einem mittelgroßen Projekt ist mittlerweile schon fast eine Generalsanierung geworden", meint Porsch. Neben den Brandschutzmaßnahmen, der Deckensanierung, der Erneuerung der Elektrik und der IT-Infrastruktur seien nun auch die Erneuerung der Wasserversorgung und eventuell auch die Vorbereitung für eine Belüftungsanlage im Gespräch. Zudem solle der Chemieraum 505 saniert werden.

Der Eingangsbereich mit Foyer und Aula sei ebenfalls in die Jahre gekommen und bedürfe einer Erneuerung. Positive Nachrichten hat Porsch bezüglich des Austauschs der Fenster und der Fassadensanierung im Hangbereich: Diese würden 2020 noch weitgehend abgeschlossen. "Ich freue mich sehr, dass diese Dinge nun umgesetzt werden", hofft Porsch, dass "es unser Schulleben nicht allzu sehr beeinträchtigen wird".

Der pandemiebedingte Ausfall der großen Weihnachtsfeier werde anhand einiger Aktionen aufgefangen, die sich die Schulgemeinschaft einfallen ließ. Als Beispiele nennt Porsch einen virtuellen Adventskalender: Hierbei verberge sich hinter jedem der täglich geöffneten Türchen ein unterhaltsamer und Adventsstimmung verbreitender Beitrag, den Schüler oder Lehrer in Form eines Videos vorbereitet haben. Eine weitere Idee: Das "Klassenzimmer-Schmuck-Wichteln", bei dem die Schüler eben nicht ihre eigenen, sondern ein jeweils anderes Klassenzimmer schmücken und so Mitschülern eine schöne Überraschung machen können.