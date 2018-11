Schramberg "Ohne Wandel gibt es keinen Fortschritt"

Was hat Ihnen nicht so gut gefallen?

Schramberg ist für mich immer die Gesamtstadt mit allen ihren Stadtteilen, also mit Tennenbronn, Sulgen, Heiligenbronn, Schönbronn und Waldmössingen, nicht nur die Talstadt. Hier braucht es mehr Verbindung zwischen den Stadtteilen. Was ich auch vermisse, dass manche Bürger nicht stolz auf ihre Stadt sind und manchmal vergessen, dass Schramberg in all den Jahrzehnten den Wandel toll gemeistert hat, auch die Krisen.

Können Sie das näher erläutern?

Ohne Wandel gibt es keinen Fortschritt, keine Entwicklung. Man muss zwar auch seine Wurzeln im Auge behalten, sollte aber nicht allen alten Traditionen hinterhertrauen, sonst kann sich das Gemeinwesen nicht entwickeln. Stichwort: "Abriss alter Gebäude". In den 70er-Jahren zum Beispiel wollte jede Stadt auch Schramberg Hochhäuser und war stolz darauf. Aus heutiger Sicht sieht man das anders, aber man muss den Wandel in einer Stadt auch akzeptieren. Ich habe den Eindruck, dass sich manche in Schramberg damit schwer tun. Bei den Gesprächen mit den Mitgliedern der vielfältigen Netzwerken in der Stadt bin ich oftmals auch auf großes Beharrungsvermögen gestoßen, zufrieden äußern sich öffentlich eigentlich zu wenige.

Welchen Rat geben Sie Ihrer Nachfolgerin?

Ich wünsche mir, dass es ihr gelingt, viele Netzwerke, die für diese Arbeit unabdingbar sind, auszubauen. Sicher kann sie auch mit dem Blickwinkel von außen neue Ideen für die Stadt entwickeln und umsetzen. Ideen, von denen sie überzeugt ist, mit Geduld und Überzeugungskraft gegen anfängliche Widerstände weiterzuverfolgen. Manchmal braucht es Geduld. So dauerte es zwölf Jahre, Verwaltung und Gemeinderat von der Notwendigkeit einer Neugestaltung des Kurparks zu überzeugen. Seit 2009 ist der Park der Zeiten jetzt wieder ein Juwel mitten in der Stadt – und ein bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen beliebter Erholungsraum.

Was würden Sie heute anders machen?

Da halte ich es mit der Sängerin Edith Piaf und deren Chanson "Je ne regrette rien". Jedes Berufsleben hält Höhen und Tiefen bereit. Man muss aus allem lernen und immer das Beste daraus machen.

Ist es schwierig für Sie, das Berufsleben loszulassen?

Das eine oder andere werde ich vermissen, bei manchem froh sein, dass ich es los bin. Jetzt folgt eine eigene Umbruchzeit. Das Leben ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Den Berufslebensabschnitt habe ich versucht, gut zu gestalten. Jetzt werde ich die Kräfte für den letzten Lebensabschnitt einsetzen und diesen gestalten. Aber egal, wie alt man ist, man muss immer wieder Neues entdecken und machen.

Die Fragen stellte Johannes Fritsche.