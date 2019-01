Schramberg Ohne Randbereiche auch nicht schneller

Schramberg. Seit dem Jahr 2014 werde der Bebauungsplan bearbeitet, 2017 sei die öffentliche Auslegung erfolgt, so Bent Liebrich vom Fachbereich Umwelt und Technik der Stadt. Zu diesem Zeitpunkt sei aber noch kein Lärmschutzgutachten vorgelegen, dies sei erst Mitte vergangenen Jahres eingegangen. Aufgrund des Gutachtens seien jetzt Änderungen im Geltungsbereich an der Heiligenbronner Straße aufgrund der angrenzenden Gewerbestruktur erforderlich geworden. So müsse jetzt statt eines Mischgebiets ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen werden, das aber Betriebsleiterwohnungen zulasse.

"Wir haben bei diesem Bebauungsplan Gebiete mit herreingenommen, die ein anderes Baurecht haben. Wenn wir das nicht gemacht hätten, sondern nur die Fläche, die wir wollen und von der wir etwas davon haben, abgegrenzt hätten – wären wir nicht durchmarschiert, wenn wir nur den Innenteil [des Geländes] mit aufgenommen hätten?", fragte Ratsmitglied Jürgen Kaupp (CDU), der in der jetzigen Vorgehensweise "Scherereien" sah.

Oberbürgermeister Thomas Herzog entgegnete, "es hätte keinen Durchmarsch gegeben, wir hätten dann aufgrund des Abstandsgebots Schutzbereiche hereinnehmen müssen, auch um den Belangen der Anwohner Rechnung zu tragen."