Schramberg Offen für den Ruf Gottes bleiben

Im Mittelpunkt standen die biblischen Figuren des peruanischen Künstlers Raul Castro, denen im Haus Lebensquell eigene Räumlichkeiten gewidmet sind. Dort werden die Geburt und Kindheit Jesu, seine Wunder und die Leidensgeschichte in eindrucksvollen Szenen dargestellt. Nach eigener meditativer Betrachtung durfte jeder Teilnehmer die Szene auswählen, die ihn am meisten beeindruckte. Angeleitet durch Schuldekan und Diakon Reiner Lehmann wurden anschließend die ausgewählten biblischen Darstellungen in der Gruppe miteinander erschlossen.

Reiner Lehmann gehört dem Wallfahrtsteam des Klosters an und hatte den geistlichen Tag konzipiert.

Vor dem Mittagessen traf sich die Gruppe zur Andacht in der Krypta unter der Heiligenbronner Wallfahrtskirche. Direkt an der sprudelnden heiligen Quelle bekam das gesungene, moderne geistliche Lied "Alle meine Quellen entspringen in dir" seine besondere Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung.