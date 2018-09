Schramberg Öffnung verzögert sich

Ursprünglich war geplant, die Straße Ende dieser Woche wieder zu öffnen. Aufgrund des belasteten Abbruchmaterials, das nicht in den Deponien der näheren Umgebung entsorgt werden kann, hat sich die Abfuhr verzögert. Hinzu kommt die Fällung der durch Eschentriebsterben dürren Eschen direkt unterhalb der Straße im Kühlloch und Fällarbeiten oberhalb der Straße. Die Arbeiten einschließlich der Aufarbeitung zu Hackschnitzel und Beräumung der Straße sollen bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Das Abbruchunternehmen Breithaupt ist nach der Abfuhr des Materials noch mit Grabarbeiten direkt am Gehweg beschäftigt, was eine einwöchige halbseitige Sperrung erfordert.

Die Stadtverwaltung und die beteiligten Firmen sind laut Mitteilung bestrebt, die Arbeiten zügig durchzuführen und die Lärm- und Staubentwicklungen so gering wie möglich zu halten. Die Mitarbeiter vom Fachbereich Umwelt und Technik stehen für weitere Infos unter Telefon 07422/292 80 zur Verfügung.