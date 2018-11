Schramberg. Die nächste Altaluminium- und Korksammlung des Ortsverbands der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) findet am Samstag, 3. November, von 10 Uhr bis 12 Uhr am Schweizer Parkplatz im der Talstadt statt. Die Sammlung wird von Volker Liebermann betreut. Als Altaluminium können abgegeben werden: Joghurtdeckel, Essensschalen, Alufolien, Dosen von Cremen, von vorgespülten Konserven, Zahnpastatuben, altes Kochgeschirr, Haushaltsleitern und Wäschespinnen, Felgen von Zweirädern und Autos, alte Nummernschilder, Radio- und Fernsehantennen, Profilstangen und andere Produkte aus Aluminium. Bei Teelichtern muss das Metallplättchen am Boden entfernt werden. Kochtöpfe, Pfannen und andere Dinge aus Metall in dieser Größenordnung können ebenfalls abgegeben werden, so wie auch Buntmetalle wie Blei, Kupfer oder Messing.