Schramberg Oberstes Ziel ist es, alle drei Standorte zu sichern

Wie Vorstand Markus Hezel bei der Premiere in der Filiale in Sulgen erläuterte, kenne inzwischen jeder Nichtbanker die Bedeutung von Niedrigzinsphase und Digitalisierung. Eine Erhebung habe ergeben, dass sich Serviceleistungen immer mehr in die digitale Welt verschöben. Der Kunde wünsche eine hohe Beratungstätigkeit, vor allem abends. Darauf müsse sich die Bank einstellen und sie für die Zukunft wettbewerbsfähig aufstellen. Oberstes Ziel der Raiba AHS sei, alle drei Standorte zu sichern, denn das sei ihr Name. Nach siebenmonatiger Umbauphase stehe nun im Geschäftsgebäude in Sulgen die erste Box für die persönliche Service-Beratung in Echtzeit via Video. Das neue Angebot sei moderner und vor allem diskreter und erfordere keine technischen Grundkenntnisse. Deshalb sei der digitale Service auch kein Problem für ältere Kunden.

Raiba IT-Experte Patrick Maier ging ins Detail. Wenn der Kunde die Box betrete, aktiviere er eine Lichtschranke. Dadurch wüssten die Servicemitarbeiterinnen in Hardt, dass ein Kunde sich in der VR-SISY befinde. Das Service-Team bestehe aus sechs Personen und arbeite im Schichtbetrieb. Immer zwei Mitarbeiterinnen stünden zur Verfügung. Der herkömmliche Schalter werde nicht sofort geschlossen. Es gebe eine vierwöchige Übergangszeit. Am Standort Aichhalden soll die "SISY" am 12. Februar, in Hardt am 14. April an den Start gehen.