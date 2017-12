"Im Reich der geplatzten Träume" sieht die Karikaturistin und Künstlerin Kerstin Heinlein Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog zum Ende des Jahres. Leicht hatte es das Stadtoberhaupt 2017 in der Tat nicht: Mehrere (Groß)-Projekte ließen sich nicht umsetzen, konnten lediglich abgespeckt in Angriff genommen werden. Beispielsweise das Tennenbronner Freibad oder der Schulcampus. Darüber hinaus fiel auch noch Jürgen Heidemann als Tennenbronner Ortsvorsteher nach nur wenigen Wochen im Amt aus. Deshalb steht für die Tennenbronner Künstlerin fest: "Wir einfach unverbesserlich" ist der passende Titel für diesen Lokal-Film. Die Diplom-Kommunikationsdesignerin stammt aus dem Odenwald, lebt aber seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Tennenbronn und verfolgt die Kommunalpolitik mit spitzer Feder – und immer mal wieder auch gerne für den Schwarzwälder Boten. zeg/Grafik: Heinlein