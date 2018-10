Schramberg OB-Wahl am 7. Juli?

Schramberg (zeg). Am Sonntag, 7. Juli 2019, soll in Schramberg die Wahl des Oberbürgermeisters stattfinden. Diesen Termin schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, der in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Oktober, darüber entscheiden wird. Eine eventuell erforderliche Neuwahl ist für den 21. Juli terminiert. Öffentliche Bewerbervorstellungen soll es am 24. Juni (Talstadt), am 26. Juni (Sulgen), am 1. Juli (Waldmössingen) und am 3. Juli (Tennenbronn) geben.