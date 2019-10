Schramberg OB Dorothee Eisenlohr im Rathaus verpflichtet

Seit vergangenem Freitag arbeite sie bereits und habe unter anderem bereits zwei Ortschaftsratssitzungen, Verwaltungsausschuss und einen Spatenstich miterlebt. "Bei mir wissen Sie, was Sie kriegen – zumindest so ungefähr", versprach Eisenlohr den Bürgern aller Teilorte. Sie stehe für Werte wie Kooperation, Frische, Bürgernähe und eine offene Kommunikation. Ganz wichtig sei ihr, die Ortsteile zu verbinden. "Ich möchte der Verwaltung neue Impulse verleihen und Neues probieren", gab sie einen Blick in die Zukunft, bevor sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

Würdevoll und der Bedeutung des Anlasses angemessen verlief der Abend –­ doch immer wieder "menschelte" es auch. So hatte beispielsweise das Saxophon-Quartett der Musikschule zunächst die Noten vergessen – bevor es einen fulminanten und einfühlsamen Auftritt auf die Bühne zauberte. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hingegen hatte sich leicht verspätet. Lauterbachs Bürgermeister Norbert Swoboda hatte – wie er in seiner Rede bekannte – klammheimlich darauf gehofft, dass sie eine Panne zwischen dem Fohrenbühl und Lauterbach gehabt hätte, um so auf den erbärmlichen Zustand der Straße aufmerksam zu werden.

Jürgen Winter, ehrenamtlicher Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, führte souverän durch den Abend und begrüßte eine Vielzahl von Gästen, darunter Bundestagsabgeordneter Volker Kauder, die Landtagsabgeordneten Stefan Teufel und Daniel Karrais sowie die Ehrenbürger Hans-Jochem Stein und Herbert O. Zinell. Winter verwies auf den hohen Stellenwert der Demokratie, in der um Entscheidungen gerungen werde. Es sei die Aufgabe jedes Einzelnen, sich für "unser geliebtes Schramberg" einzusetzen. Demokratie beinhalte befristete Machtübernahme, was heute gefeiert werden könne. "Sie sind nun die wichtigste politische Person in Schramberg", sagte er an die Adresse der neuen Oberbürgermeisterin.