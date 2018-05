Schramberg Nur Badnerlied muss er noch üben

Durch den Wechsel vom schwäbischen Musikverband in den badischen Blasmusikverband Schwarzwald-Baar entstehen für Wössner noch gewisse Eingewöhnungseffekte. So musste er sich gleich zu Beginn seines Dirigats auch mit dem Kirchengesangbuch der Landeskirche Baden vertraut machen. Der Text des Badenerlieds, das er in seiner ersten Probe auflegte, geht Wössner auch noch nicht ganz flüssig über die Lippen. Es zeichnet ihn jedoch aus, dass er die ersten Schritte gemeinsam mit den Tennenbronnern mit Humor und Kompetenz geht.