Schramberg November wird herbeigesehnt

Schramberg-Tennenbronn. Diesen Fragen ging in der jüngsten Veranstaltung der Projektgruppe Tennenbronner Heimathaus die Referentin Maria Fleig, geboren auf dem Schilteckhof in Schramberg, im katholischen Pfarrhaus nach. Das Interesse der Bevölkerung war groß, sodass der Vorsitzende der Projektgruppe, Robert Hermann, auch bei dieser Veranstaltung ein volles Haus begrüßen konnte.

Der Vortrag wurde ergänzt durch Bilder auf der Leinwand und im Eingangsbereich sowie durch einen Ausstellungstisch mit Zeugen der Vergangenheit. Zudem hatte Andreas Wolfgarten einen echten Palmen beigesteuert.

An den Beginn stellte die Referentin die Vorstellung, heute ohne Handy, Smartphone, Internet und Fernsehen zu leben. Undenkbar, doch früher habe auch alles funktioniert, nur nicht so schnelllebig. Jedes Fest habe seine festen Bräuche gehabt, die alljährlich in gleicher Ordnung durchgeführt wurden. So musste an Neujahr ein Böllerschießen mit Schwarzpulver stattfinden, die Glocken läuteten und das neue Jahr wurde mit einem feierlichen Gottesdienst begonnen.