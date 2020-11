Schramberg Norma will in Waldmössingen bauen

Schramberg-Waldmössingen (sw). Nachdem vor Jahren der Ortschaftsrat noch einen Standort im interkommunalen Gewerbegebiet als geeignet gesehen hatte, ist in der neunten punktuellen Veränderung des Flächennutzungsplans dafür ein Bereich im direkten Umfeld der Baugebiete Holderstauden-Seele und Im Esel vorgesehen. Dieser liegt zudem direkt an der Landesstraße unmittelbar am Ortsbeginn aus Richtung Winzeln. Dies ermöglicht auch eine Erschließung über den dort geplanten Kreisverkehr. Heute berät der Ortschaftsrat Waldmössingen in seiner öffentlichen Sitzung ab 19 Uhr in der Kastellhalle.