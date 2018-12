Schramberg Nikolaus bringt Tablets für Lehrer persönlich vorbei

Für die Schüler der Klasse 8d gehören ihre Tablets mittlerweile zum Alltag. Lehrbücher sind auf ihnen digital abrufbar. Sachverhalte oder Begriffe, die den Schülern unbekannt sind, recherchieren sie laut Mitteilung im Internet. Hat ein Schüler Materialien, die in Papierform ausgeteilt wurden, vergessen, dann fotografiert ein Mitschüler die Materialien und verschickt sie. So werden die Tablets, mit denen die Schüler arbeiten, zum selbstverständlichen Bestandteil des Unterrichts.

Die Chancen, welche sie bieten, sind erheblich: "Mithilfe der Tablets erweitern wir unsere Unterrichtsmöglichkeiten und die Lernprozesse unserer Schüler sowohl in methodischer als auch in inhaltlicher Hinsicht", beurteilt Oliver Porsch, Lehrer am Gymnasium, den Tablet-Einsatz. Porsch und andere Lehrer, die in den beiden Klassen unterrichten, loben den sorgfältigen und unaufgeregten Umgang der Schüler mit den neuen Medien, heißt es in der Mitteilung.

