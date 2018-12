Schramberg Nikolaus besucht die Pfadfinder

Zum Nikolauslager luden die Schramberger Pfadfinder den befreundeten Stamm Tuttlingen ein, sodass die Hütte mit rund 50 Kindern und jungen Erwachsenen komplett belegt war.

Nach der Ankunft wurde zunächst das Haus bezogen. Am nächsten Tag war ein volles Programm geboten. Während die einen kleine Kekshäuschen backten, spielten laut Mitteilung die anderen draußen "Capture the Flag", wobei es darum geht, die Fahne der jeweils anderen Mannschaft zu erobern. Wieder andere verbrachten den Tag mit Brettspielen oder mit der Vorbereitung ihres Pfadfinderversprechens. Nachmittags versammelten sich dann alle zur großen Versprechensfeier, bei der nicht nur einige Teilnehmer in die nächste Stufe wechselten, sondern auch die Leiterrunde gleich zwei neue Mitglieder begrüßen durfte.

Nach einer Fackelwanderung konnten sich alle drinnen wieder aufwärmen und stärken, bevor abends schließlich der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht zu Besuch kam.