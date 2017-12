Schramberg Nikolaus beeindruckt vom gerade Gehörten

Die jungen Musiker der ersten Ensembles warteten auf ihren Einsatz, in diesem Jahr zuerst das Blechbläserquintett mit drei "Miniatures", bei denen das Scherzo der "Funny Five" heftig beklatscht wurde. Das Streicher-Vororchester wurde beim vorsichtigen Hexentanz von Martin Hafner dirigiert, wie auch mit den kleinen Streicherle zu Jingle Bells, bei der die Glocke von der Kleinsten angeschlagen wurde. Beim Allegro einer Sonatine musste offenbar Leiter Thomas Uttenweiler das Quartett vervollständigen. Auch das Vokalis-Trio brauchte die Verstärkung durch Leiterin Claudia Habermann beim zweistimmigen Spiritual und der Vokalis-Jugendchor sang vom Stall mit der Krippe. Von Bela Bartok hatte das Querflötenquartett drei kurze Lieder ausgesucht und erhielt dafür viel Beifall. Das Saxofon-Trio spielte das traditionelle "All Through the Night" und vervollständigte danach das Bläser-Vororchester mit Weihnachtsliedern. Froh und munter waren alle, als Nikolaus auf die Bühne kam und sich sehr beeindruckt zeigte vom gerade gehörten Konzert. Deshalb wollte er von allen Musikern und Lehrern ein großes Gruppenbild, zu dem er den Oberbürgermeister mit seinem "Stadt-Handy" aufforderte. Erst dann gab es Weckenmänner für alle Musiker.