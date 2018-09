Schramberg Nicht nur neue Besen fegen gut

Schramberg. In dieses Jahr präsentiert das Besen-Team wieder ein handverlesenes Potpourri von Neuem und Altbewährtem aus Kabarett und Musik. Zum Beispiel feiert die deutsche Kultband "Guru Guru" am 27. Oktober ihren 50. Geburtstag im Kulturbesen. Seit 1968 ist die Band auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Nur die Rolling Stones können Ähnliches behaupten. Zudem war "Guru Guru" die erste deutsche Band, die im legendären WDR-Rockpalast auftreten durfte.

Aber auch Giganten der Comedy lassen sich den Schramberger Besen nicht entgehen. Mit Ausbilder Schmid, dem Mann von der Bundeswehr (11. Oktober), und dem "unglaublichen Heinz" Gröning (30. November) kommen zwei Dinos der Comedy-Szene in den Besen. Die Kaiserinnen des schwäbischen Kabaretts "Dui do on de Sell" machen die Vorpremiere ihres neuen Stückes im Schramberger Kulturbesen, und auch die schrillen Fehlaperlen kommen dieses mal als Duo "Irrtum und Daneben" in die Geißhalde (9. November). Die neuen schwäbischen Superstars, die "Subbr Schwoba" sorgen am 2. November für Lachkrämpfe und Schenkelklopfer. Auch beim Jubiläumsprogramm zum 20 jährigen Bestehen der Villinger Kumedie am Freitag, 19. Oktober, bleibt auch kein Auge trocken.

Beatles-Cover zum Auftakt