Schramberg Nicht nur bei Medien fit wie ein Turnschuh

Bei einer Dienstbesprechung würdigte Schulleiter Bernhard Dennig laut Mitteilung einen Kollegen, der dem Gymnasium 38 Jahre die Treue hielt.

Nieter absolvierte zunächst die Grundschule in Staufen, legte dann am Gymnasium in Staufen sein Abitur ab und studierte in Freiburg Germanistik und Geografie. Sein Referendariat leistete er in Esslingen ab und begann 1982 seine Tätigkeit am Gymnasium Schramberg. "Über viele Jahre hinweg hat sich Oberstudienrat Nieter in unterschiedlichen Bereichen des Schullebens intensiv engagiert", machte Dennig in seiner Laudatio deutlich.

Schüler in Deutsch und Geografie auf das Abitur vorbereitet