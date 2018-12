Schramberg Nicht immer stille, aber heilige Nacht

Schramberg. Heiligabend im Kreise der Familie feiern, morgens mit den Kindern den Christbaum schmücken, abends gemeinsam essen, musizieren und singen bei der Bescherung und der Besuch eines Gottesdienstes – so stellt man sich Weihnachten in Deutschland vor. Und so feiert Oberbürgermeister Thomas Herzog den Heiligen Abend auch wirklich, wie er auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Offizielle Termine nehme er über Weihnachten nicht wahr, "da diese Zeit meiner Familie gehört", so Herzog. Seinen letzten offiziellen Termin habe er am Freitag gehabt. Ausnahmen seien das Weihnachtskonzert der Stadtmusik Schramberg und das Jahreskonzert des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn, welche er im Wechsel zusammen mit seiner Frau besuche. Und was feiert Familie Herzog genau? "Wir feiern die Geburt Jesu. Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Friedens", so Herzog.

Die Geburt Jesu Christi stehe auch bei Rüdiger Kocholl, Pfarrer der katholischen Gemeinde Sankt Maria und Heilig Geist, an Weihnachten im Mittelpunkt. Diese sei "das eigentliche Geschenk" von Weihnachten, so Kocholl. Und dieses feiere er "mit weit mehr als tausend Menschen". Auf diese Zahl kommt er durch mehrere Gottesdienste.

Am Heiligen Abend feiere er zweimal, nachmittags beim Krippenspiel in der Lauterbacher Kirche und abends bei der Christmette in "St. Maria". "Auch die beiden Weihnachtsfeiertage sind von Gottesdiensten bestimmt", so Kocholl.