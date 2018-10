Schramberg Neues Format für Liebhaber des Jazz

Die Mischung aus Jazzkonzert sowie Jazz-Session verspricht einen spannenden Abend für alle Jazzfreunde in der Region, heißt es in der Ankündigung. Die "Jazz Jam ’64"-Stammband bietet die musikalische Grundlage für diese neue Veranstaltungsreihe. Diese besteht aus Reinhold Hettich (Piano) Thomas Krisch (Kontrabass) sowie dem Drummer Jörg Bach. Der Abend wird von Stammband mit einem kurzen Set eröffnet. Danach sind die anwesenden Session-Musiker, die in der Regel ihr Instrument mitbringen (Piano und Schlagzeug sind vorhanden), zum Mitmachen eingeladen. Voraussetzung ist, dass die teilnehmenden Musiker das Grundvokabular der Jazzimprovisation kennen. "Jazz Jam ’64" bietet Jazzmusikern, gerne auch den jüngeren, aufstrebenden Generationen die Chance, ihre Spielkunst in einer typischen Jazzclub Atmosphäre zu präsentieren, heißt es in der Mitteilung. Damit auch die Session einen gewissen Konzert- Charakter für die Besucher bekommt, übernimmt die "Jazz Jam ’64" die Koordination sowie die musikalische Leitung. Eine Liste mit Titelvorschlägen wird am Abend sowie im Vorfeld auf der Facebook-Seite des Veranstalters, des Vereins Szene 64, bereitgestellt. Über Facebook können sich Musiker auch vorab anmelden.

Weitere Informationen: Beginn ist um 20 Uhr. Weitere "Jazz Jam ’64"-Termine sind am 28. November, 19. Dezember sowie am 30. Januar 2019.