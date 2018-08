Schramberg Neuer Rekord bei "Wirtschaftswunderklassik"

Mit mehr als 200 Anmeldungen von Fahrzeugen war die "Wirtschaftswunderklassik" in Schramberg so gut besucht wie nie zuvor, freute sich Organisator Harald Burger.

"Nicht zu warm, nicht zu kalt, um die 20 Grad und trocken", brachte ein Automobilist das ideale Wetter für eine vergnügliche Ausfahrt im Oldtimer auf den Punkt.

Ähnlich empfanden das wohl auch die Besucher, denn die kamen in so großer Zahl und mit so viel Hunger zum Museum in die H.A.U., dass es am Nachmittag weder Brot, Pommes noch Kuchen gab. Aber in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot, dafür bitte mit Ketchup. Da blieb auch mehr Zeit für einen Rundgang über die voll belegten Parkplätze.