Schramberg Neuer Ortsvorsteher lässt Mitarbeiterin nur ungern ziehen

Nach zwölf Jahren im Dienst der Großen Kreisstadt und gut zwei Jahren in der Ortsverwaltung Tennenbronn verlasse Bianca Näger die Stadt Richtung Bodensee, bedauerte Strobel. Die junge Beamtin habe ihre Ausbildung in Schramberg absolviert und war danach in verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung tätig, darunter auch im Bürgerbüro in Tennenbronn. Seit Sommer 2016 arbeitete Bianca Näger für Ortsvorsteher Klaus Köser, leitete die Geschäftsstelle des Ortschaftsrats und unterstützte nach dem Ausscheiden von Jürgen Heidemann den ehrenamtlichen Ortsvorsteher Thomas Ernst. Durch ihre Fachkompetenz und ihr freundliches Wesen sei sie "in kürzester Zeit zu einer Institution im Stadtteil" geworden und habe ihm die Einarbeitung erleichtert.

Neue Aufgaben

So habe sie als Mitarbeiterin "in knapp zwei Jahren drei Ortsvorsteher er- und überlebt", dazu noch einen ehrenamtlichen. Trotz der kurzen Zeit der Zusammenarbeit lasse er sie nur ungern ziehen. Auch Bianca Näger bedauerte, dass sie die Stadt und Tennenbronn verlasse, aber sie wolle sich gerne den neuen Aufgaben stellen.