Schramberg Neue Schönheit aus Schramberg

Schramberg. Junghans durfte sich im zweiten Jahr in Folge über den Gewinn des "Inhorgenta Award" in der Kategorie "Watch Design of the Year" freuen. Die "Meister Kalender" überzeugte eine hochkarätig besetzte Fachjury, teilt das Unternehmen mit. "Der Zeit als kostbarstes Gut ein schönes Gesicht zu geben, ist unsere Verpflichtung. Es ist eine große Freude, den ›Inhorgenta Award‹ zum zweiten Mal in Folge gewinnen zu dürfen", so Matthias Stotz, Geschäftsführer der Uhrenfabrik Junghans.

Vor dem Start der Inhorgenta wurde der Uhrenfabrik Junghans schon eine erste Auszeichnung verliehen. Bei der "Goldenen Unruh", bei der die Leser von Uhren-Magazin und Focus online ihre Uhren-Favoriten wählen, hat es die "Forma A" auf das Siegertreppchen geschafft. "Es freut uns sehr, dass wir mit der ›Forma A‹ den dritten Platz in der Kategorie bis 2500 Euro belegen. Besonders, da wir dieses Modell erst vor einem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert haben. Dieser Auftakt stimmt uns sehr positiv für das Jahr 2018", so Matthias Stotz.

Die wichtigste deutsche Uhrenmesse, die am Montag zu Ende gegangen ist, markiert für Junghans traditionell den offiziellen Start in das neue Uhrenjahr. Auf dem Stand wurden die Neuheiten und neue Konzepte präsentiert. Der Fokus für das kommende Jahr liegt – nachdem Junghans seinen Rückzug aus den Warenhäusern vollzogen hat – auf der engen Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Ein besonderes Augenmerk galt zudem der Vorstellung des neuen Kommunikationskonzepts, das ebenfalls am Stand zu sehen war. Die neu kreierte Bildwelt ist eine Verbindung von Produktfotografie und kunstvoller Illustration.