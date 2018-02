Schramberg Neue Sandsteine für St. Maria

Die Fachbauleitung im Bereich Natursteinsanierung hat der Steinrestaurator Dietmar Bader aus Königsfeld. Dieser spricht in seinem Bericht von einem umfangreichen Schadensbild und stuft "viele Schäden an allen Fassadenteilen als dringend sanierungsbedürftig" ein.

In einem letzten Arbeitsschritt kommt der Feinschliff für die Stadtpfarrkirche. "Das Dach wird gereinigt und dabei das Moos entfernt, das sich vor allem auf der Ostseite angesammelt hat", so Architekt Maurer. Die halbrunden Holzfenster mit vielen Sprossen, die sich am oberen Gebäudeteil befinden, bekämen einen neuen Anstrich. Ebenso der Putz, der an einzelnen Stellen ausgebessert und rundherum gestrichen wird. So soll die Kirche rechtzeitig zum 175-jährigen Weihejubiläum im kommenden Jahr in neuem Glanz erstrahlen.

Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, die Kosten liegen bei 255 000 Euro. Die katholische Kirchengemeinde freut sich über Spenden.