Schramberg Neue Gesichter und neue Positionen in der Lokalredaktion

Michaela Sum verstärkt das Team in Schramberg seit Mitte Oktober. Die 27-jährige Oberwolfacherin hat im Journalismus 2012 mit dem Volontariat beim Schwarzwälder Boten Fuß gefasst. Sie war in dieser Zeit in der Lokalredaktion Villingen und den Redaktionen Lahr und Haslach, die zum Partnerverlag Lahrer Zeitung gehören, sowie in der Mantelredaktion Oberndorf tätig.

Dort blieb sie hängen und füllte mehr als drei Jahre die Funktion als Assistentin der Chefredaktion aus. Jetzt geht es zurück in den Lokaljournalismus, in Sitzungssäle und auf Termine: "Darauf freue ich mich sehr."

Martin Dold wurde in Schramberg geboren und wohnt in Hardt. Er besuchte die Realschule in Schramberg, bevor er das Abitur am Wirtschaftsgymnasium Rottweil absolvierte. Es folgte der Zivildienst im Kindergarten der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn und ein Pädagogik-Studium an der Universität Tübingen. In dieser Zeit war er bereits als freier Mitarbeiter des Schwarzwälder Bote tätig.

2002 begann er dann ein Volontariat bei unserer Zeitung mit Stationen in Tuttlingen, Blumberg, Schramberg und Oberndorf. 2004 trat er eine Stelle als Redakteur beim Schwarzwälder Bote in Horb an, wo er seitdem tätig war.

Weitere Informationen: Das komplette Redaktionsteam mit Stephan Wegner und Sabine Dieterle (Assistenz) stellt sich übrigens beim "Open House" im neuen Jahr am Mittwoch, 10. Januar, 16 bis 20 Uhr, vor. Alle Leser sind eingeladen, die Redaktionsräume zu besichtigen und mit einem Glas Sekt aufs neue Jahr und das neue Team anzustoßen.