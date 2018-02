Schramberg Neue Ausgabe des Einwohnerbuchs

Schramberg. Die neue Ausgabe des Einwohnerbuchs Mittelbereich Schramberg mit Aichhalden, Dunningen, Eschbronn, Hardt, Lauterbach, Schenkenzell und Schiltach ist beim KGM-Verlag in Karlsruhe erschienen. Das Buch mit fast 250 Seiten Umfang enthält eine Fülle an Informationen. Aufgenommen wurden die Anschriften der Einwohner und der Firmen aus Industrie, Handel und Gewerbe sowie die der freiberuflich Tätigen, heißt es in einer Mitteilung.