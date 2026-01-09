Das Unternehmen Kaupp Ausbau & Fassade siedelt sich mit einem neuen Zentralstandort im Stadtteil Waldmössingen an.
Derzeit ist aufgrund der winterlichen Verhältnisse (noch) nicht an Tiefbauarbeiten zu denken. Dennoch trafen sich Geschäftsführung und Belegschaft der Firma Kaupp Ausbau & Fassade, Architekten, Rohbauunternehmen und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr im Industriegebiet „Webertal“ in Waldmössingen, um bei Minus fünf Grad Celsius den symbolischen Spatenstich für ein ambitioniertes Bauprojekt zu vollziehen.