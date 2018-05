Schramberg "Naturforscher" gehen auf Entdeckungstour

Wie kommt der Löwe aufs Butterbrot? Diese Frage wird am Dienstag, 29. Mai, ab 14 Uhr während einer Kräuterführung speziell für Kinder beantwortet. Nach einem kleinen Spaziergang über den Christleshof in Tennenbronn wird aus den gesammelten Kräutern und Pflanzen ein leckerer Imbiss zubereitet.

Der Spiel- und Gästetreff in Tennenbronn hat am Mittwoch, 23. Mai, und auch eine Woche später, am Mittwoch, 30. Mai, geöffnet. Dann besteht von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, dort zu spielen und zu toben, teilt die Stadt mit.

Weitere Informationen: Anmeldungen zum Ferienprogramm sind bei der Touristinfo in Schramberg-Tennenbronn unter Telefon 07729/92 60 28 erforderlich