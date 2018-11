Schramberg Narrenzunft: Elferrat soll sich "drastisch verjüngen"

Zum Jahresende wird auch diese traditionelle Fasnets-Hochburg schließen, nachdem hier jahrelang zünftig Fasnet gefeiert wurde.

Neben Ehrenzunftmeister Hubert Dold, den Obernarren und seinen Elferkollegen begrüßte Michael Melvin die "nur dem lichten Glanz einer Süßwasserperle vergleichbaren Elferfrauen". Der Zunftmeister betonte, wie wichtig ihr Einsatz und der vieler Narren in der Stadt sei, "das größte Volksfest unserer Stadt" zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Besucher zu machen. Dazu gehöre auch das älteste Narrenblättle der schwäbisch-alemannischen Fasnet, das seit 143 Jahren Närrisches in Schramberg aufs Korn nimmt.

Kritzelmeister Michael Wiedmann berichtete über die Höhepunkte der vergangenen Fasnet mit dem Ball der Da-Bach-na-Fahrer erstmals in der "Szene 64" und den Hanselsprung mit mehr als 500 Narren. Während die Zuber am Fasnet-Montag noch im Schneeschauer an den Startplatz an der Schiltach rollten, lachte beim Umzug wieder die Sonne.