Schramberg Narren sind auf Herbergssuche

Der erste Hausball sei noch im "Württemberger Hof" über die Bühne gegangen, im vergangenen Jahr feierten die "Schnoogedatscher" dann ihre zehnte Veranstaltung im "Schraivogel".

Der "Alternative Elferrat" (AE), ebenfalls seit Jahren Stammgast im "Schraivogel", habe bislang noch keine Ausweichmöglichkeit. "Dies wird sich in den nächsten Tagen entscheiden", erläutert Bernd Dieterle. Ihr AE-Ball findet dieses Jahr zum 40. Mal statt.

Als Wirt steht Helmut Schuler seine letzte Fasnet im "Spunden" bevor. "Ende März ist aus gesundheitlichen Gründen Schluss", sagt er. Seit drei Jahren führt der 66-Jährige das Restaurant in der Fußgängerzone. Auf die Fasnet angesprochen, klingt er leicht verschnupft: "Das ganze Jahr über lässt sich keiner von der Narrenzunft blicken. Und an Fasnet sind wir auf einmal wichtig."

"Heißer Kandidat" für den "Bären"

Für den "Bären" in der Marktstraße gibt es nach Informationen unserer Zeitung einen "heißen Kandidaten". So könnte diese Gaststätte, die kurz vor Weihnachten geschlossen wurde, eventuell doch noch für die Fasnet zur Verfügung stehen.

"Auf dem Land geht die Zahl der Gastronomiebetriebe zurück, in der Stadt sind die Zahlen etwas besser", erläutert Tobias Zwiener vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Stuttgart. Die neuesten Zahlen vermelden in den Jahren von 2008 bis 2016 einen Rückgang von 6,4 Prozent im Kreis Rottweil, in Baden-Württemberg seien es 9,1 Prozent. Noch düsterer sieht es, so der Dehoga-Geschäftsführer für den Bereich Grundsatzfragen, im Kreis Freudenstadt mit einem Rückgang von 13,5 Prozent und im Ortenau-Kreis mit einem Minus von 15,3 Prozent aus. Lediglich der Landkreis Tuttlingen verzeichne eine positive Entwicklung. Dort gebe es ein Plus von 3,3 Prozent. Die drei Hauptprobleme der Gastronomie seien die Personalgewinnung, das Arbeitszeitengesetz und die Ungleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer zwischen Gastronomie (19 Prozent) und Lebensmitteleinzelhandel (sieben Prozent). "Hinzu kommen noch regionale Themen wie Generationswechsel, und viele Lokale leiden unter einem Investitionsstau", weiß Zwiener.

Fehlendes Personal führt zu mehr Ruhetagen

Aber auch das veränderte Kundenverhalten bereite den Wirten Probleme. "Heutzutage ist es durchaus üblich, für ein Abendessen mehrere Kilometer in eine andere Stadt zu fahren."

Das fehlende Personal und auch die Beschränkung auf zehn Arbeitsstunden pro Tag führe dazu, dass viele Gastronomen mehr Ruhetage einlegen und den Mittagstisch streichen – was auch Auswirkungen auf den Tourismus habe. "Was nützt der schönste Premiumwanderweg, wenn die Wanderer keine Möglichkeit haben einzukehren?"