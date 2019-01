Schramberg Narren setzen Stadt-Agenda

Schramberg. Die Narrenzunft hat den Vorteil, dass sie in der Regel früher mit dem Abstauben dran ist als Oberbürgermeister Thomas Herzog mit seinem Neujahrsempfang – diesmal am Sonntag, 13. Januar –, auf dem dieser seine traditionelle Neujahrsrede hält. So kann Zunftmeister Melvin als erster die Themen und Pflöcke für das neue Jahr setzen, auf fasnetsgemäße launige und zugespitzte Art. Richtig eingestimmt waren die Elferräte durch den Vortrag von Carsten Kohlmann am Vorabend in der Villa Junghans zur Fasnet in Schramberg in den 1950er-Jahren (wir werden noch berichten).

Da Oberbürgermeister Herzog wegen einer starken Erkältung nicht kommen konnte, knöpfte sich Melvin seine Stellvertreter Udo Neudeck und Martin Himmelheber vor, als Adressaten konstruktiver Vorschläge an die Stadtverwaltung und schonungsloser, aber sachlicher, mit unterschwelligem Charme vorgebrachter Kritik.

Mit vielen Beispielen und historischen Bezügen sprach Melvin über die sich fortwährend verändernde Stadt: "Viele Sachen sind gekommen, viele wieder gegangen." Seine Ausführungen fasste er für das Wahljahr 2019 in einer "Agenda 5.0 für Schramberg" zusammen: 1. Die Fasnet habe die kommenden 100 Jahre Bestand. 2. Schulen in Schramberg seien wichtig, aber es brauche auch die Kinder dafür. 3. Wegen der Topografie brauche es statt eines Rad- einen "Gastrobeauftragten" (in Anspielung auf die Gaststättenmisere, selbst Heiligenbronn habe mehr offene Gaststätten). 4. Die Tennenbronner brauchten eine neue Halle, die Schramberger überhaupt einmal eine. 5. Die medizinische Notfallversorgung in Schramberg sei absolut bescheiden. 6. Nur ein geöffnetes Freibad sei ein gutes Freibad.