Schramberg Nahtlosen Übergang erzielt

Wichtig sei es ihm gewesen, so betont Broghammer, einen Nachfolger aus der Region zu finden, der das Unternehmen so weiterführe wie er es getan habe. In einem Alter von jetzt 64 Jahren habe er den richtigen Zeitpunkt für die Übergabe gefunden. Es bestehe mit Jauch zudem die Vereinbarung, dass er noch zwei Jahre als Berater und Betreuer bisheriger Kunden im Betrieb weiterarbeite und dann in Rente gehe, so der aus Lauterbach stammende Broghammer.

Die Erfolgsgeschichte der Schreinerei und Fensterbau Broghammer begann am 1. Oktober 1985 mit der Übernahme der Schreinerei Albert Schmidt in Winzeln samt zweier Facharbeiter und einem Lehrling. Bereits ein Jahr später beschäftigte Broghammer vier Mitarbeiter. 1989 stand der erste Computer im Büro und es wurden neue Fenstermaschinen gekauft. 1996 folgte der Umzug in den ein Jahr zuvor begonnen Neubau im Waldmössinger Gewerbegebiet Webertal mit 1400 Quadratmetern Produktionsfläche und eigenen Ausstellungsräumen auf 200 Quadratmetern. Die Mitarbeiterzahl war inzwischen auf ein Dutzend angewachsen. Im Jahr 1998 wich das Zeichnen am Reißbrett dem digitalen CAD-Zeichenprogramm.

Das Unternehmen ist auch Ausbildungsbetrieb. Bislang wurden 16 Lehrlinge ausgebildet.