Schramberg Närrisch-schöne Tage in Italien

Diese sollten auch beim nächsten Programmpunkt voll auf ihre Kosten kommen, denn die Narrengilde wurde zu einem Abendessen bei Del Colles Tochter Sina eingeladen, die seit vergangenem Jahr in Casacanditella wohnt. Mit gefüllten Bäuchen und dem Kennenlernen der italienischen Gastfreundschaft war der erste Tag beendet. Am nächsten Tag war die Tennenbronner Reisegruppe auf den Spuren eines alten Sprichworts unterwegs. "Alle Wege führen nach Rom", heißt es, und auch die Pfrieme Stumpe haben den Weg in die Hauptstadt Italiens gefunden. Bei einer mehrstündigen Stadtführung bekamen sie einen Überblick über viele Sehenswürdigkeiten. Angefangen beim Kolosseum und dem Forum Romanum, folgte der Konstantinsbogen, der Piazza Venezia, der Trevibrunnen, das Pantheon und der Vatikan mit dem Petersdom. Nach einem anstrengenden Tag und atemberaubenden Einblicken in die "ewige Stadt", endete der zweite Tag bei einem leckeren Abendessen und gemütlichem Beisammensein im Hotel.

Am nächsten Morgen ging so mancher Frau das Herz auf, als es zum Shoppen auf den Markt nach Lanciano ging. Dort wurden etliche Kleidungsstücke, Handtaschen und Schuhe gekauft. Doch auch die Männer kamen nicht zu kurz. In den schönen Seitengassen der typisch italienischen Mittelstadt gab es viele Möglichkeiten zum Einkehren. Glücklich und gut gestärkt ging es dann am Mittag an die Adria.

Party mit Livemusik und Porcetto

Nach einem Stopp am Wallfahrtsort San Giovanni in Venere folgte ein kurzer Strandaufenthalt in Pescara.

Für einen der Reisenden war dies ein ganz besonderes Erlebnis. Denn er war zuvor noch nie am Meer, heißt es in einer Mitteilung. Zeit zur Erholung blieb jedoch wenig, denn Rocco Del Colle wollte seinen Vereinskameraden möglichst viele Eindrücke seiner alten Heimat mitgeben. So ging es nach einer halbstündigen Fahrt ins nahegelegene Passo Lanciano in den Abruzzen, das auf 1318 Metern Höhe liegt.

Den letzten Abend verbrachte die Gruppe in der "Lucky Bar" in Casacanditella, die von einem langjährigen Freund von Rocco Del Colle betrieben wird. Dieser hat extra für die Pfrieme Stumpe eine Party mit Livemusik und Porcetto (regionale Spezialität aus Schweinefleisch) organisiert.

So wurde bis in die Nacht hinein ein gelungener Abschied gefeiert, ehe es am Sonntagmorgen wieder zurück nach Deutschland ging.