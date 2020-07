Schramberg Nadelöhr auf B 462 sorgt für Frust

Auch wenn das Warten nervig sei - die Mitarbeiter auf der Baustelle könnten nichts dafür, machten die Vertreter von Regierungspräsidium (RP), Stadt und Bauunternehmen bei einem Vor-Ort-Termin deutlich. Nicht nur deswegen sei es auch nicht angebracht, im Vorbeifahren das Fenster herunterzulassen und die Beschäftigten, wie mehrfach geschehen, mit Kraftausdrücken zu belegen.

Viel Verkehr wandert nach Aichhalden ab

Er hoffe, dass diejenigen, die überörtlich unterwegs seien, aufgrund der Baustellensituation Schramberg meiden würden, so Gerhard Holzbauer vom Baureferat Ost des RP - erste Ergebnisse dazu kann auch Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer vermelden. So ist die Zahl derer, die talwärts durch das Aichhalder Loch unterwegs sind, sprunghaft auf 649 Fahrzeuge in lediglich vier Tagen angestiegen. Wer zu Stauzeiten von Aichhalden nach Schramberg will, dem wird auf dem Navi als Route eben auch das Loch empfohlen.

Maßnahme dauert rund acht Wochen

Rund sechs bis acht Wochen, so rechnen die Verantwortlichen, dauere die jetzige Maßnahme. "Wir arbeiten so schnell es geht", verspricht Frank Dieterle vom Bauunternehmen "Dizwo". Nach dieser Zeit, kann dann der Verkehr wieder auf zwei Spuren rollen. Dann folgt ein weiterer Teil der Arbeiten, der nochmals sechs bis acht Wochen geht, bevor dann alles unter Tage fertiggestellt wird – hier ist Ende November das Ziel.

Während im oberen Bereich das ältere Bauwerk von außen abgedichtet werden müsse, könne dies weiter Richtung Schlossstraße von innen erfolgen, so Dieterle. Hierzu wird ein Harzgemisch durch die Kanaldecke nach außen gepresst, wo es mit dem umgebenden Material eine feste Dichtungsschicht bilde. Saniert werde nur der 280 Meter lange Bereich das Bauwerks, auf dem die Straße laufe, so Bauleiter Uwe Storz und Frank Dieterle, der städtische Bereich dem Bach zu werde nicht tangiert.