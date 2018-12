Schramberg Nachwuchs mag’s auch romantisch

Schramberg. Schirmherr Herbert O. Zinell zitierte in seiner Begrüßung Karl Valentin: "Wenn die stille Zeit vorüber ist, dann wird es auch wieder ein bisschen ruhiger." Insgesamt könne die Stadtmusik, abgesehen von der Mitwirkung einiger Musiker beim Musical West Side Story auf ein "relativ normales Jahr" zurückblicken. Diese Tatsache sollte sich jedoch im Laufe des Abends noch ändern. Auch für diejenigen, die nichts mit dem christlichen Glauben anfangen könnten, gehörten die eben gesungenen Weihnachtslieder zur Kultur und wollten an den Feiertagen nicht mehr gemisst werden.

Zinell erinnerte an das Weihnachtskonzert im Jahr 1918, in dem sich das Orchester wie auch in diesem Jahr, über ein "volles Haus freuen" konnte.

Dass sie dem demografischen Wandel so gut es geht trotzen, bewiesen die Nachwuchsmusiker des JBO. Mit "Exultate" von Nayoa Wada forderten sie ihr Publikum passend zum festlichen Anlass des Weihnachtsfests auf: "Freut euch!" Das fröhliche und übermütig wirkende Stück versetzte die Zuhörer sofort in eine festliche Stimmung. Auf die dynamische Eröffnungsfanfare folgte ein eher melodisches, lyrisches und träumerisches Thema. Dieses zog sich als roter Faden durch die gesamte Komposition und leitete, unterstützt von der rhythmischen Begleitung des Schlagwerks, hin zu einem aufbauenden, expulsiven Teil, der in einem prachtvollen Höhepunkt endete.