Schramberg Nachfolgeregelung für RKT realisiert

Die Getranet AG hat Vorstand Walter Ruesch zusammen mit seinem Bruder Arno gegründet. Beide hatten bereits zehn Jahre lang einen Verlag unter anderem über Finanzthemen geführt. 2007 begannen sie, als AWR Holding GmbH (2008 zur Getranet AG umfirmiert) mit Übersetzungsdienstleistungen für die Finanzbranche ein zweites Standbein aufzubauen. In der Folgezeit übernahmen sie in der Regel im Gefolge von Nachfolgeregelungen eine Reihe langjährig am Markt etablierter Übersetzungsagenturen an inzwischen fünf Standorten: Neben der Holding-Zentrale in Freiburg in München, Saarbrücken, Heidelberg und mit der Übernahme der RKT auch in Schramberg. Aktuell arbeiten 48 feste Mitarbeiter, 35 Sprachtrainer, 47 Dolmetscher und 350 Stammübersetzer für die 15 Getranet-Fachagenturen.