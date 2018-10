Schramberg Nachfahren an einem Tisch

Hans-Jochem Steim kannte sie von der Schule: Er war vier Klassen unter ihr. Im München hat Gottschalk später ihren Ehemann kennengelernt. 1963 ist sie mit ihm, einem Arzt und Spezialisten für plastische Chirurgie, in die USA gezogen, seit 1973 wohnt sie in Salem im US-Bundesstaat Oregon. Sie ist Mutter von zwei Söhnen und zwei Töchtern. Sie reist sehr gerne, immer begleitet von einem ihrer Kinder.

Seit Hans-Jochem Steim den Birkenhof 1989 gekauft hat, kommt auch Dorothee Gottschalk wieder gerne und öfters nach Schramberg.

Bis dahin fuhr sie immer nur nach Allensbach, wohin sich ihr Vater nach der Trennung von Junghans zurückgezogen hat. Dass die Uhrenfabrik Junghans durch das Engagement von Hans-Jochem Steim weiter besteht, bewegt sie.

Axel Maybach ist der Sohn von Günther Maybach. Er ist in Friedrichshafen geboren, mit acht Jahren zog er mit den Eltern in den USA. Er ist Arzt und lebt in Bolder im US-Bundesstaat Colorado. Er hat zwei Töchter und ist natürlich Mitglied im Maybach Club.

Gute Freunde

Bereits Arthur Junghans, Sohn des Firmengründers Erhard Junghans, war ein passionierter Automobilliebhaber: 1892 kaufte er sich einen der ersten Daimler-Probewagen, den ihm Wilhelm Maybach persönlich nach Schramberg fuhr.

Bis 1909 hatte Maybach gemeinsam mit Daimler an der Entwicklung von Verbrennungsmotoren gearbeitet, bis er sich in jenem Jahr mit der Maybach Motorenbau GmbH selbstständig machte.

Als schwäbische Tüftler waren Arthur Junghans, Wilhelm Maybach und Gottlieb Daimler gute Freunde. Regelmäßig luden sie Technikpioniere wie Robert Bosch oder Ferdinand von Zeppelin nach Schramberg in die Villa von Arthur Junghans zum gegenseitigen Austausch ein, was zu einer Reihe von technischen Einfällen und Erfindungen führte. Zum Beispiel die "Schneckenradübersetzung" für die Lenkung.

Anstoß war eine Fahrt von Junghans, Maybach und Daimler nach Zürich. Schon beim Zollhaus Randen blockierte die Lenkung, auch die Bremsen versagten, die Fahrt war zu Ende. In der Folge entwickelte Junghans für Daimler und Maybach die sicherere und leichter zu steuernde Schneckenlenkung.

Im Jahr 1908 startete zudem im Junghans-Werk an der Geißhalde die Fertigung von Autouhren. Und bereits 1905 hatte Oskar Junghans einen "Geschwindigkeitsmesser" entwickelt und patentieren lassen. So gab es also immer wieder technische Berührungspunkte zwischen Junghans und Maybach.

Jetzt, nach über 125 Jahren, ist es ein wenig wie damals.: Eine Junghans und ein Maybach sitzen in Schramberg an einem Tisch und tauschen sich aus: Diesmal vor allem über Uhren. Und draußen auf dem Parkplatz stehen zwei Maybach-Automobile: Ein Oldtimer aus der Zeit Ende der 1920er-Jahre und das neueste Mercedes-Maybach-Modell.