Schramberg Nachbarn hadern mit Ausbau von Trumpf Laser

Das schmale Sträßchen mit den Einfamilienhäuser teils aus den 1930er-Jahren grenzt nach den laufenden Erweiterungen von Trumpf Laser mittlerweile direkt an das Firmengelände. Unmittelbar an den Zäunen der Gärten an der Rückseite der Häuser führt jetzt die neugebaute Zuliefererstraße vorbei.

Deshalb fühlen sich einige von ihnen erheblich gestört. Zum Beispiel Martin Kern. Mit Ehefrau Sandra und Sohn Johannes steht er vor seinem Haus an der unteren linken Straßenseite. Ende August hatte er in einem Leserbrief an den Schwarzwälder Boten die Beschwerdepunkte aufgezählt: Vor allem die Lärmbelästigung durch den Lieferverkehr, die in die Schlafzimmer scheinende Gebäude-, Baustellen- und neue Straßenbeleuchtung sowie das Surren einer Lüftungsanlage außen am Betriebsgebäude, das Tag und Nacht hinüber zu den Häusern schallt. Auch den durch den Neubau verbauten Schwarzwaldblick monierte Kern.

Ortstermin