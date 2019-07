Schramberg Nach OB-Wahl viel zu analysieren

Nur acht Prozent der Bürgermeister im Land werden nicht wiedergewählt, sagte jüngst Thomas Schwarz vom Statistischen Landesamt in Baden-Württemberg. In Schramberg sah die Quote in den vergangenen 45 Jahren etwas anders aus: Lediglich Herbert O. Zinell schaffte es, mehr als eine Amtsperiode an der Stadtspitze zu bleiben, er wurde sogar zweimal wiedergewählt, bevor er dann in der Mitte seiner dritten Amtszeit als Amtschef ins Innenministerium wechselte.

Erster Oberbürgermeister, der die Wechselstimmung in der Bevölkerung zu spüren bekam, war Roland Geitmann (SPD). Er verlor gegen den Bühler Juristen Bernd Reichert und schaffte keine zweite Amtszeit in Schramberg. Gleich sah es dann acht Jahre später mit seinem Nachfolger aus. Dieser musste sich gegen Herausforderer Herbert O. Zinell (SPD) geschlagen geben. In diese Schicksalskette reiht sich seit Sonntag auch Thomas Herzog ein.

Wohnortwechsel geplant