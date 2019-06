Schramberg Nach Miller & Monroe kommt Tedi

Die Filialleiterin bekennt wenige Minuten vor Schlüsselübergabe an den Vermieter, dass nun eine Last von ihr abfällt: "Wir sind alle froh, dass es vorbei ist". Allerdings: "Es wurde ein Super-Team auseinander gerissen." Zwei Kolleginnen hätten bereits eine andere Arbeitsstelle gefunden, zwei seien nun arbeitslos.

Beim neuen Mieter am Hammergraben hätten die Verkäuferinnen von Miller & Monroe keine Chance, da dieser nur Kräfte aus dem Billiglohnsektor beschäftige.

Bis vergangenen Samstag um 16 Uhr war die letzte Ware verkauft, in den vergangenen Wochen stand dann auch noch die technische Abwicklung an. Ein Paket steht einsam und verlassen in einer Ecke des ansonsten blitzblank hinterlassenen, großen Verkaufsraums.