Schramberg Nach Erdrutsch: Ursachenforschung läuft

Geologe geht der Sache auf den Grund

Ein Geologe des Regierungspräsidiums Freiburg wird sich am heutigen Mittwoch den Hang anschauen und der Sache auf den Grund gehen. Spätestens dann sollte die Ursache für den Erdrutsch – Ziegen oder Niederschläge – feststehen.

Außerdem soll auf dessen Gutachten hin darüber beschlossen werden, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Dann wollen auch Vertreter der Landschaftserhaltungsverbände Stellung beziehen.

Howard Nagel hingegen verweist auf die durchaus kritische Schramberger Tektonik mit der Gesteinsschicht, dem sogenannten Rotliegenden.­ Dieses sei teilweise instabil. "Es hat schon mehrere Hangrutsche gegeben. Ich mache mir Sorgen, ob die Behörden das richtige Bewusstsein dafür haben", sagt Nagel.

Er befürchtet eine Verschärfung der Situation durch die weltweite Klimaveränderung, die immer mehr Hangrutsche und Überschwemmungen mit sich brächten. "Es scheint mir dringend geboten, die tektonischen Rahmenbedingungen genau im Auge zu halten, damit keine hohen Sach- oder gar Personenschäden entstehen können", unterstreicht Nagel.

Unterdessen ist die Situation am Burgweg und der Rochus-Merz-Straße fürs Erste bereinigt. Der Bauhof räumte am späten Montagabend den Morast per Schaufellader und Transportbehälter beiseite. Die Firma Bantle errichtete Prallwände, um die Straße vor einem eventuellen weiteren Abrutschen des Hanges zu sichern.

Die Strecke am Burgweg blieb am Dienstag bis 12 Uhr gesperrt. "Seitdem ist die Straße wieder komplett frei", sagte Susanne Gorgs-Mager, Pressesprecherin der Stadt. Zudem sei die Straße gereinigt worden, so gut es auf die Schnelle ging.

Die Hochwassersituation entspannte sich am Dienstag wieder leicht, nachdem am späten Montagabend das Wasser in reißenden Strömen durch die Schiltach schoss.