Schramberg Nach Erdrutsch: Lage am Hang stabilisiert sich

Zwei Maßnahmen stehen derzeit im Fokus hinsichtlich der Sicherung des Geländes. So wurde am Mittwoch damit begonnen, eine 15 Zentimeter starke Drainageleitung in den Hang oberhalb des abgerutschten Parkplatzes einzubauen. Dies führt in einen früheren Hangwasserzusammenlauf, den der städtische Bauhof mittlerweile mit Teichfolie ausgelegt hat, sodass künftig mit einer automatischen Pumpe das anfallende Wasser abgepumpt werden kann.