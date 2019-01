Schramberg Nach Erdrutsch: Abbruchkante hält derzeit Stand

Im Bereich der Abbruchkante sei es auch nicht zu weiteren Rutschungen gekommen, sagte der Rathauschef in einem Pressegespräch am Donnerstag. Der städtische Bauhof beginne in der Nacht zum Freitag in einem vierstündigen Rhythmus mit der Kontrolle von Pumpe und Leitung. Auch die Polizei, die im Rahmen ihrer Streifenfahrten zugesagt hat, immer wieder vorbeizuschauen, habe sich mittlerweile vom Bauhofleiter Stefan Auber einweisen lassen, so Herzog. Damit könne die Feuerwehr komplett herausgelöst werden.

Während der Tätigkeit der Schramberger Feuerwehr an der Schilteck sei der Brandschutz für die Stadt durch die Abteilung Sulgen sichergestellt gewesen, sagte Stadtbrandmeister Werner Storz. Am Montagmorgen, als die Sulgener mit im Einsatz waren, sei Heiligenbronn für den Brandschutz im Stadtgebiet mit eingebunden gewesen.

Die Schlauchleitung, die das Wasser von der Schilteck herabführt, sei mittlerweile verkürzt worden, berichtete Herzog. Das Wasser werde im Bereich des Kinderspielplatzes in das Gewässer eingeleitet. Langfristig soll auch die derzeitige frostgefährdete Feuerwehr-Textilschlauchleitung durch ein PVC-Rohr ersetzt werden. Die Drainage hinter dem abgerutschten Parkplatz werde bis heute, Freitag, fertiggestellt, im Anschluss werde der Schreitbagger zur Entfernung eines Pfropfes auf dem Thomas-Philipps-Parkplatz eingesetzt.