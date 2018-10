Schramberg Nach drei Stunden noch vier Zugaben

Selbstverständlich durfte auch "It’s my Life" nicht fehlen – ein Song, der nicht nur zu den bekanntesten Stücken zählt, sondern der auch die Ausrichtung der Band weg von ihrem ursprünglichen 1980er-Jahre Glam-Metal sound hin zum Mainstream-Pop beschließt. Die Arrangements von "New Jersey" sind dicht am Original und auch sonst kommt die Band Bon Jovis unverwechselbarem Sound verdammt nahe, was eindrücklich vom Können der einzelnen Bandmitglieder zeugt.

Sänger Sando Casalli, der mit blonder Mähne und Jeansjacke selbst optisch an das Original erinnert, singt kaum einen Deut schlechter als John Bon Jovi zu seinen besten Zeiten. Sogar das hohe "Livin‘ on a Prayer" meisterte er souverän in Originaltonlage – nach mehr als zwei Stunden Konzert als letztes Stück des Abends wohlgemerkt. Auch die markanten Gitarrenriffs von Lead Gitarrist Matteo Gattei klangen ganz wie beim Original aus New Jersey – sogar Richie Samboras legendäre Doppelhalsgitarre kam bei "Wanted Dead or Alive" zum Einsatz.

Drummer Alessio Gattei sorgte gemeinsam mit Bassist Lucio Gorno und Andrea Augelli an den Keys für die treibenden Grooves von "Livin‘ on a Prayer" und "Black Medicine" oder den Flow von Balladen wie "Bed of Roses" und "Always".

Der einzige Moment an diesem Abend, in dem das Publikum sich wenig begeistert zeigte, war, als Sänger Sandro Casalli den letzten Song des Abends ankündigte. Dass die Band nach einem nahezu dreistündigen Konzert noch sage und schreibe vier Zugaben gab, zeugt nicht nur von der eisernen Kondition der Musiker, sondern vor allem von der Begeisterung des Publikums. "New Jersey" hatte Wort gehalten und bot im Kulturbesen ein "Bon Jovi Best of vom Feinsten" – fast so, als wäre das Original aus New Jersey selbst auf der Bühne gewesen.